Realme GT Master Exploration Edition подешевел до $420

Компания Realme в преддверии распродажи Double 11 снизила в Китае цену на смартфон Realme GT Master Exploration Edition. Теперь вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 420 долларов, хотя на старте продаж за него просили 460 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Snapdragon 870 5G, основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика Sony IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и 2 Мп (макро), 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м, АКБ на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой, модулем NFC, стереодинамиками и предустановленной Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0.