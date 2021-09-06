Realme GT Neo 2 5G показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Realme GT Neo 2 5G, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. По предварительным данным, аппарат получит 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 870, операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также поддержку проводной зарядки на 50 или 65 Вт. Ориентировочная цена смартфона за вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 22 000 или около 22 000 рублей.