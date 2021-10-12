Realme GT Neo 2T показали на пресс-рендере Компания Realme опубликовала первый официальный рендер смартфона Realme GT Neo 2T, официальный релиз которого состоится уже 19 октября. По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, 6,43-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0, толщиной 8,4 мм и массой 186 г. Компания Realme опубликовала первый официальный рендер смартфона Realme GT Neo 2T, официальный релиз которого состоится уже 19 октября. По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, 6,43-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0, толщиной 8,4 мм и массой 186 г. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:23 . Продукт - Realme GT Neo 2T Комментарии и отзывы Realme GT Neo 2T

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