Realme GT Neo 3 получит SoC Mediatek Dimensity 8100

Китайский сертификационный орган TENAA раскрыл дизайн и характеристики смартфона Realme GT Neo 3, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит производительную платформу MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также корпус с размерами 163,3:75,6:8,2 мм и массой 188 граммов.