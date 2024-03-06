Realme GT Neo 5 появится уже в апреле текущего года

Довольно интересный смартфон Realme GT Neo 5 был представлен в феврале прошлого года, после чего компания решила представить GT Neo 5 SE в апреле 2023-го — оба смартфона пользовались внушительным спросом у аудитории и на текущий момент производитель принял решение, что настало время для обновления линейки. Более того, инсайдеры уверены, что компания Realme работает над серией GT Neo 6. И если верить этой информации, в семействе Neo 6 будет два смартфона, по крайней мере, изначально, хотя в будущем производителю ничего не мешает выпустить дополнительные упрощённые версии или наоборот более производительные решения. Один из этих смартфонов будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а другой построят на базе чипа Snapdragon 8s Gen 3.

Ожидается, что устройства получат экраны с разрешением 1,5K, а также поддержку зарядки мощностью 100 Вт для больших батарей (правда, пока что это лишь предположение, потому что никакой информации про объём встроенной батареи пока что нет. Но главное преимущество данных новинок в том, что они будут поставляться по достаточно разумной цене, чтобы привлечь максимальное количество потенциальных покупателей. Например, есть информация, что стоимость базовой модели в Китае будет менее 1999 юаней (277 долларов по текущему обменному курсу). Впрочем, в случае релиза на международном рынке цена будет выше из-за необходимости уплатить налоги и реализовать логистику. Но даже в этом случае гаджет будет интересным.