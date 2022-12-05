Realme GT Neo 5 получит поддержку 240-Вт зарядки

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинка выйдет в двух версиях. Первую оснастят аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт. Вторая сможет похвастаться батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой невероятной 240-Вт зарядки.

Речь идет о технологии, которая была показана компанией Oppo на выставке MWC 2022. Адаптер питания работает при напряжении 24 В и силе тока 10 А, заряжая двухэлементную батарею. Разумеется, здесь используется целый комплект технологий защиты (от короткого замыкания, перегрева и перепадов напряжения и пр.).