Realme GT Neo 5 получит поддержку 240-Вт зарядки

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинка выйдет в двух версиях. Первую оснастят аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт. Вторая сможет похвастаться батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой невероятной 240-Вт зарядки.

Речь идет о технологии, которая была показана компанией Oppo на выставке MWC 2022. Адаптер питания работает при напряжении 24 В и силе тока 10 А, заряжая двухэлементную батарею. Разумеется, здесь используется целый комплект технологий защиты (от короткого замыкания, перегрева и перепадов напряжения и пр.).
Смартфон Google Pixel 6a вышел в России…
Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6a, которые бы…
Смартфон Sony Xperia 1 IV подешевел на 315 долларов …
Компания Sony снова снизила цену на флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, который вышел в начале июне по…
iPhone 14 Pro получил устаревший модем 5G…
Первые смартфоны iPhone 14 Pro отправились обзорщикам, которые протестировали устройство и даже его разоб…
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition подешевеет почти на $200 …
Компания Xiaomi анонсировала скидку на смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition в честь распродажи 11/11.…
Oppo Reno9 Pro получит SoC Snapdragon 778G…
Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что смартфон Oppo Reno9 будет основан…
Vivo X90 Pro+ получит панель из кожи…
На прошлой неделе появились слухи о том, что смартфон Vivo X90 Pro+ может получить специальную версию с т…
Honor X40 GT получит SoC Snapdragon 6 Gen 1…
Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Honor X40 GT, который еще не был представлен официальн…
MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре текущего года…
Неделю назад мы писали новость о том, что процессор Dimensity 9200 нового поколения от MediaTek обладает …
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor