Realme GT Neo 5 с 240-Вт зарядкой показали на рендере

Сетевые источники поделились качественным изображением смартфона Realme GT Neo 5, который еще не был представлен официально. Напомним, что главной особенностью этой модели станет наличие двух версий. Одна с батареей на 5000 мАч и поддержкой 150-Вт быстрой проводной зарядки. Вторая с аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и удивительной зарядкой мощностью 240 Вт. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station также приписывает смартфону наличие тройной камеры с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX890 и дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 144 Гц.