Realme GT Neo 6 получит поддержку 121-Вт зарядки

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 121 Вт и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Подобного сочетания характеристик пока не может предложить ни один суббфлагманский смартфон.

Ранее Realme GT Neo 6 приписывали наличие 24 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации, OLED-экрана с разрешением 1,5К и корпуса с металлической боковой рамкой.
Realme 12X оценили в 195 долларов …
Компания Realme представила недорогой смартфон Realme 12X, который появится в китайской продаже 1 апреля …
iPhone 16 получит больше оперативной памяти для ИИ…
До сих пор компания Apple увеличивала объём оперативной памяти на своих iPhone максимум до 8 ГБ — в том ч…
Samsung Galaxy Z Flip6 показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip…
Vivo V30 Lite появился в российской продаже …
Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo V30 Lite, который оценен в 27 и 25 тысяч рубл…
Samsung представила фирменную зарядку за 70 долларов…
На текущий момент на рынке происходит достаточно странная ситуация — если вы покупаете смартфон Samsung с…
Samsung может выпустить Galaxy Z Fold6 Ultra…
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что компания Samsung разрабатывает не только стандартный …
Xiaomi 14 Ultra показали на фото в трёх расцветках …
Китайские источники опубликовали новые живые фото представленного пару дней назад флагманского смартфона …
iPhone 16 Pro получит большую батарею…
Смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro, если верить поставщикам секретной информации, выйдут в продажу с мно…
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor