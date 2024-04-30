Realme GT Neo 6 получит поддержку 121-Вт зарядки

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 121 Вт и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Подобного сочетания характеристик пока не может предложить ни один суббфлагманский смартфон.

Ранее Realme GT Neo 6 приписывали наличие 24 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации, OLED-экрана с разрешением 1,5К и корпуса с металлической боковой рамкой.