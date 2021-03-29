Realme GT Neo получил 2 млн предзаказов

Компания Realme официально объявила о том, что на смартфон Realme GT Neo 2 было принято уже два миллиона предзаказов. При этом, официальная презентация новинки состоится только 31 марта. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.

По предварительным данным, аппарат получит топовую платформу MediaTek – восьмиядерный Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с, 6,55-дюймовый экран, двухмодульный аккумулятор общей ёмкостью 4400 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 11.