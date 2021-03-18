Realme GT Neo представят 23 марта

Компания Realme раскрыла дату выхода смартфона GT Neo, который получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Это случится 31 марта. Смартфон должен получить топовую платформу MediaTek – восьмиядерный Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с, 6,55-дюймовый экран, двухмодульный аккумулятор общей ёмкостью 4400 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 11. Ранее смартфон протестировали в бенчмарке Geekbench, где было подтверждено наличие процессора Dimensity 1200, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.