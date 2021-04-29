Realme GT Neo стал хитом продаж

Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme GT Neo, который появился в продаже 7 апреля. С тех пор китайский производитель реализовал более 200 000 устройств. Напомним, что версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 275 долларов, с 8/128 ГБ – 305 долларов, а 12/256 ГБ – 350 долларов.

Смартфон получил 6,43-дюймовый Samsung Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержку быстрой зарядки на 50 Вт.
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