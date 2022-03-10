Realme GT Neo3 будет представлен в Китае в конце этого месяца

Генеральный директор Мадхав Шет сообщил, что Realme GT Neo3 будет доступен по всему миру во второй половине этого года. Тем не менее, в Китае смогут насладиться телефоном намного раньше — вице-президент Realme China Сюй Ци Чейз написал на Weibo, что телефон появится в конце этого месяца.

GT Neo3 станет первым телефоном, в котором будет использоваться новая система зарядки UltraDart. При мощности 150 Вт батарея емкостью 4500 мАч заряжается до 50% всего за 5 минут.

Телефон был внесен в список TENAA, который показал 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокую и 2-мегапиксельную вспомогательную камеру. Realme GT Neo3 также будет одним из первых смартфонов, оснащенных новым чипсетом Dimensity 8100 от MediaTek. Это 5-нм чип (TSMC) с четырьмя ядрами Cortex-A78, а также новым графическим процессором Mali-G610 MC6 который будет на 20% быстрее аналогичного графического процессора в Dimensity 8000.