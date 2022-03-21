Realme GT Neo3 получит камеру с датчиком Sony IMX766

Завтра Realme официально представит сной новый смартфон Realme GT Neo3, а сегодня бренд поделился еще одним набором деталей спецификаций перед анонсом. GT Neo3 будет оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX 766 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Realme рекламирует новый алгоритм изображения, который фокусируется на 94% быстрее, а датчик также оснащен всенаправленной автофокусировкой.

Также известно что Realme GT Neo3 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Прошлые тизеры подтвердили, что телефон будет использовать чипсет MediaTek Dimensity 8100, а также быструю зарядку UltraDart мощностью 150 Вт.