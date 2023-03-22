Realme GT Neo5 SE протестировали в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен официально. Устройство, основанное на новой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, показало результат в 1009127 баллов. Это уровень прошлогодних флагманских процессоров MediaTek Dimensity 9000 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Что до остальных параметров Realme GT Neo5 SE, то ему также прочат до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1 и предустановленную операционную систему Android 13.