Realme GT Neo5 c 240-Вт зарядкой засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT Neo5, главной особенностью которого станет поддержка рекордной проводной зарядки мощностью 240 Вт. В однопоточном испытании аппарат набрал 1280 баллов, а в многопоточном – 3918 баллов. Это вполне соответствует результатам других устройства на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Realme GT Neo5 также прочат 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1240 пикселей (формат 1,5K), 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, две батареи ёмкостью по 2225 мАч, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик на датчике Sony IMX355) и 2 Мп, габариты 163,85:75,75:8,9 мм и массу 199 граммов.