Realme GT Neo5 показали на пресс-рендерах

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился официальными изображениями смартфона Realme GT Neo5, официальная презентация которого запланирована на 9 февраля. Самой интересной особенностью дизайна устройства станет светодиодный RGB-элемент, который, как предполагается, будет работать в качестве индикатора уведомлений. Главная же особенность самого смартфона уже давно известна – это рекордная 240-Вт проводная зарядка.

Realme GT Neo5 также прочат 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1240 пикселей (формат 1,5K), 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, две батареи ёмкостью по 2225 мАч, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик на датчике Sony IMX355) и 2 Мп, габариты 163,85:75,75:8,9 мм и массу 199 граммов.