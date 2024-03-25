Realme GT Neo6 SE получит самый яркий экран

Компания Realme опубликовала подробности о смартфоне GT Neo6 SE, официальный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят экраном OLED от BOE с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 6000 нит, глобальной 1600 нит и базовой 1000 нит, поддержкой высокочастотного ШИМ-регулирования 2160 Гц, технологии 8T LTPO, адаптивной кадровой частоты от 0,5 до 120 Гц, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и низкого уровня синего света на аппаратном уровне. Толщина рамок вокруг дисплея составит всего 1,36 мм. Ранее было подтверждено наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки 100-Вт проводной зарядки.