Realme GT Neo6 SE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme GT Neo6 SE, официальный релиз которого состоится уже в этом месяце. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометрового 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1889 и 5102 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее стало известно, что смартфон получит новый экран 1,5K 8T LTPO производства BOE с глобальной пиковой яркостью 1600 нит, максимальной пиковой яркостью 6000 нит, высокочастотным ШИМ-регулированием 2160 Гц и снижением излучения вредного синего света аппаратным способом.