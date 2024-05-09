Realme GT Neo6 на Snapdragon 8s Gen 3 оценен в $290

Компания Realme пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью GT Neo6, которая появится в продаже 15 мая по цене в 290, 330, 375 и 415 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оборудована 6,78-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 точки, глобальной и пиковой яркостью 1600 нит и 6000 нит соответственно, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения площадью 10014 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и влаги IP65, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC и предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14.