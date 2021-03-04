Realme GT на Snapdragon 888 оценен в $430

Компания Realme представила недорогой флагман Realme GT, который получил топовую платформу Snapdragon 888. Новинку оснастили оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой Realme UI 2.0 на основе Android 11. Вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 430 долларов, а с 12/256 ГБ – 510 долларов.