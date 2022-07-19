Realme GT2 Master Exploration Edition поставил рекорд продаж

Компания Realme отчиталась о первых успехах смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition на домашнем китайском рынке. Утверждается, что новинка стала самым быстро продаваемым флагманом компании, возглавив попутно чарты продаж таких торговых площадок, как JD.com и Tmall.

Напомним, что оцененный в 520 долларов Realme GT2 Master Exploration Edition характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, боковыми сенсорными кнопками, чувствительными к силе нажатия, системой охлаждения с площадью испарительной камеры 4811 мм2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (объектив с 40-кратным увеличением), модемом 5G и 3,5-мм гнездом для наушников.