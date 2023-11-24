Realme GT5 Pro представят 7 декабря

Компания Realme раскрыла дату релиза флагманского смартфона Realme GT5 Pro. Презентация состоится в Китае уже 7 декабря. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом Snapdragon X75, AMOLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также основной камерой с 50-Мп главным модулем на сенсоре Sony IMX890 и телеобъективом с диафрагмой F/2,6, 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.