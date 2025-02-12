Realme GT7 Pro Racing Edition получит 120-Вт зарядку

Компания Realme продолжает раскрывать подробности о смартфоне Realme GT7 Pro Racing Edition, который будет официально представлен уже завтра, 13 февраля. Итак, аппарат оснастят корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей Titan ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, немного изогнутым со всех сторон дисплеем с пиковой яркостью 6000 нит и глобальной пиковой яркостью 1600 нит. Ранее было подтверждено наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1.

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