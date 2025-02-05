Realme GT7 Pro Racing Edition протестировали в бенчмарке

Вчера компания Realme объявила о скором релизе смартфона GT7 Pro Racing Edition, а уже сегодня в сети появились результаты тестирования грядущей новинки в бенчмарке AnTuTu. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и флеш-памяти стандарта UFS 4.1. Аппарат набрал 3063313 баллов. Также источник сообщает о наличии батареи ёмкостью 6500 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Предполагается, что от выпущенного прошлой осенью Realme GT7 Pro новинка унаследует 6,78-дюймовый Eco² OLED Plus-дисплей Samsung разрешением 2780:1264 пикселя и увеличенной кадровой частотой.