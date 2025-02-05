Realme GT7 Pro Racing Edition протестировали в бенчмарке

Вчера компания Realme объявила о скором релизе смартфона GT7 Pro Racing Edition, а уже сегодня в сети появились результаты тестирования грядущей новинки в бенчмарке AnTuTu. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и флеш-памяти стандарта UFS 4.1. Аппарат набрал 3063313 баллов. Также источник сообщает о наличии батареи ёмкостью 6500 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Предполагается, что от выпущенного прошлой осенью Realme GT7 Pro новинка унаследует 6,78-дюймовый Eco² OLED Plus-дисплей Samsung разрешением 2780:1264 пикселя и увеличенной кадровой частотой.

Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Samsung готовит море ИИ-функций в Galaxy S25 Ultra…
Компания Samsung активно расширяет границы возможностей встроенного искусственного интеллекта на своих ус…
Vivo Y300 5G получил батарею на 6500 мАч …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y300 5G, которая появится в продаже 20 декабр…
Huawei готовит глобальный релиз Mate X6…
Судя по официальной информации, компания Huawei запланировала крупное мероприятие по запуску флагманских …
Samsung отказалась от приложения Samsung Messages…
Партнёрство компаний Samsung и Google привело к возникновению сервиса Galaxy AI, фактически отодвинув гол…
Стала известна цена HONOR Magic7 Lite…
Итальянский сайт компании HONOR рассекретил дизайн, характеристики и стоимость смартфона Magic7 Lite, кот…
Продажи iPhone 16 оказались не такими уж высокими…
Линейка смартфонов iPhone 16 отправилась в релиз с рядом минорных изменений, однако это не помогло значит…
Самую интересную модель Galaxy S25 не будут продавать в США…
Грядущий смартфон Galaxy S25 Slim, который пока что официально производитель ещё не анонсировал, уже стал…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor