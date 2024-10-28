Realme GT7 Pro показали в разных расцветках

Компания Realme опубликовала большую подборку фотографий флагманского смартфона Realme GT7 Pro, официальный релиз которого состоится 4 ноября. Аппарат запечатлен в расцветках Mars Exploration Edition, Star Trace Titanium и Light Domain White.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, рамкой корпус из авиационного алюминия, 6,78-дюймовым экраном Samsung’s Eco² OLED Plus с разрешением 2780:1264 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 2000 нит, до 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, а также тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом на сенсоре Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик).

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