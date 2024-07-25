Realme GT7 Pro получит 1,5K LTPO-экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Realme GT7 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят грядущей флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (выйдет в октябре), дисплеем LTPO OLED с разрешением 1,5K, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68/69, а также тройной основной камерой с перископическим телефотомодулем на основе датчика изображения Sony IMX882 с 3-кратным оптическим приближением, 120-кратным цифровым и 10-кратным гибридным.