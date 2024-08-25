Realme GT7 Pro получит новый экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о флагманском смартфоне Realme GT7 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят еще не представленной официально топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, новым экраном BOE X2 с разрешением 1,5K и немного загнутыми гранями, новым аккумулятором высокой плотности ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, основной камерой, в состав которой войдет модуль с 3-кратным оптическим приближением на основе датчика изображения Sony LYT-600, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/69.

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