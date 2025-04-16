Realme GT7 получит продвинутый дисплей

Компания Realme опубликовала подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme GT7, который будет представлен 23 апреля. Итак, аппарат получит плоскую OLED-панель Q10 производства BOE с рамками толщиной всего 1,3 мм, разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ручной регулировкой яркости 1000 нит, глобальной пиковой яркостью 1800 нит, локальной пиковой яркостью 6500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, технологиями для защиты глаз и фирменным защитным стеклом Crystal Armour Glass. Ранее стало известно, что Realme GT7 оснастят флагманским 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч и поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки.