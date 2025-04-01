Realme NARZO 80x 5G получит защиту от воды

Компания Realme объявила, что 9 апреля в Индии будут представлены смартфоны NARZO 80 Pro 5G и 80x 5G. Старшая модель получит 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, систему охлаждения VC площадью 6050 мм², батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, корпус толщиной 7,5 мм и массой 179 г, а также дисплей с пиковой яркостью 4500 нит. Ориентировочная цена смартфона составляет 235 долларов. Realme NARZO 80x 5G оснастят аккумулятором на 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, экраном с кадровой частотой 120 Гц, процессором Dimensity 6400, ударопрочным корпусом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69. Цена смартфона составит 150 долларов.