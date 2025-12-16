Realme NARZO 90X 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 155 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью NARZO 90X 5G, которая основана на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карт памяти microSD, 50-Мп тыльную камеру, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 60-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, громкий нижний динамик 1115 Ultra-Linear, корпус толщиной 8,28 мм и массой 212 граммов, а также предустановленную операционную систему Android 15 с прошивкой UI 6.0. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 155 и 170 долларов соответственно.