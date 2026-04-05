Realme Narzo 100 Lite 5G получит 144-Гц экран

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Realme Narzo 100 Lite 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,8-дюймовой матрицы с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 144 Гц, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, основной камеры на 13 Мп, селфи-камеры разрешением 5 Мп, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки обходной зарядки, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ориентировочная цена смартфона составит эквивалент 140 и 160 долларов соответственно.