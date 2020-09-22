Realme Narzo 20 Pro получил 90-Гц дисплей и зарядку на 65 Вт

Компания Realme представила производительный смартфон Narzo 20 Pro, который имеет все шансы стать бестселлером. Новинку оснастили производительной платформой MediaTek Helio G95, двумя аккумуляторами ёмкостью по 2250 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, встроенной флэш-памяти – 64 или 128 ГБ, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп на основе сенсора Sony IMX471, тыльной квадрокамерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения. Вариант с 6/64 ГБ памяти оценен в 203 доллара, а версия на 8/128 ГБ обойдется в 230 долларов. Старт продаж намечен на 25 сентября.

Комментарии и отзывы Realme Narzo 20 Pro
Обзоры:
Лучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual SimЛучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Новости:
Смартфон LG Velvet получил версию на SoC Dimensity 1000C

Компания LG представила очередную, уже третью, версию смартфона Velvet – на этот раз на новой платформе M...
Российские Redmi 7A обновили до MIUI 11.0.2

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 11.0.2 на основе Android 10 для российских смар...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition официально слили в сеть

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung официально ...
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Лучший процессор для работы. Intel Core ...
Лучший процессор для работы. Intel Core Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, в...
Опубликованы тизеры 3D-карт Galax GeForc...
Опубликованы тизеры 3D-карт Galax GeForcОфициальный дебют графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3000 (Ampere) состоится уже через полторы неде...
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная кла...
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клаТестируемая сегодня клавиатура MARVO K656 относится к недорогому сегменту. Используются в ней мембранные ...
Realme X3 Pro получит дисплей нового пок...
Realme X3 Pro получит дисплей нового покВ последнее время многие производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении новых д...
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660...
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660Видеокарты в пределах 20 000 рублей относятся к сегменту «народных», и, как показала практика тестов, они...
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тих...
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. ТихБлоки питания Seasonic в народе считаются одними из самых надёжных, но так сложилось, что до этих пор наш...
Изображения прототипа Google Pixel 5 поя...
Изображения прототипа Google Pixel 5 пояВ Интернете появилось несколько фотографий прототипного варианта Google Pixel 5. ...
Представлен ПК-корпус Cougar DarkBlader ...
Представлен ПК-корпус Cougar DarkBlader Компания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью DarkBlader X7, которая получила две версии: CGR-5U...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук ...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук Несмотря на то, что часть ограничительных мер была снята, многие компании не торопятся возвращать сотрудн...
Смартфон Huawei Enjoy 20s показали на пе...
Смартфон Huawei Enjoy 20s показали на пеСетевые источники раздобыли первую живую фотографию смартфона Huawei Enjoy 20s, который еще не был предст...
Процессор AMD Ryzen 7 4700G разогнали до...
Процессор AMD Ryzen 7 4700G разогнали доПроцессор AMD Ryzen 7 4700G продемонстрировал разгонные возможности. Процессор был разогнан до 5 ГГц без ...
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED...
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDВыбор системы жидкостного охлаждения всегда очень интересен и сложен, так как далеко не каждому пользоват...
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor