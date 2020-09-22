Realme Narzo 20 Pro получил 90-Гц дисплей и зарядку на 65 Вт

Компания Realme представила производительный смартфон Narzo 20 Pro, который имеет все шансы стать бестселлером. Новинку оснастили производительной платформой MediaTek Helio G95, двумя аккумуляторами ёмкостью по 2250 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, встроенной флэш-памяти – 64 или 128 ГБ, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп на основе сенсора Sony IMX471, тыльной квадрокамерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения. Вариант с 6/64 ГБ памяти оценен в 203 доллара, а версия на 8/128 ГБ обойдется в 230 долларов. Старт продаж намечен на 25 сентября.