Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч оценен в $125

Компания Realme представила доступный смартфон Narzo 30A, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 8-ядерной платформой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и яркостью до 570 кд/м2, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164,5:75,9:9,8 мм и массой 207 г. Версии с 3/32 и 4/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти оценены в 125 и 140 долларов соответственно.

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