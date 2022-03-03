Realme Narzo 50A Prime готовится к выходу

Подсемейство устройств Realme Narzo совсем недавно пополнилось моделями 50, 50A и 50i, но, согласно новым открытиям, полученным в результате многочисленных сертификаций по всему миру, скоро появится новый участник. Он будет называться Realme Narzo 50A Prime и имеет номер модели RMX3516. Из многочисленных сертификатов, которые он уже прошел, мы можем собрать воедино некоторые подробности о нем. Narzo 50A Prime будет иметь боковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и аккумулятор емкостью 4890 мАч с функцией быстрой зарядки 18 Вт.

Телефон имеет размеры 164,3 х 75,6 х 8,15 мм и весит 193 г. Он будет работать под управлением Android 11 с пользовательским интерфейсом Realme. Поскольку он уже некоторое время активно получает сертификаты, предполагается, что его запуск произойдет в ближайшее время, и в этом случае мы ожидаем увидеть более полную информацию в ближайшем будущем.