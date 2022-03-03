Realme Narzo 50A Prime готовится к выходу

Подсемейство устройств Realme Narzo совсем недавно пополнилось моделями 50, 50A и 50i, но, согласно новым открытиям, полученным в результате многочисленных сертификаций по всему миру, скоро появится новый участник. Он будет называться Realme Narzo 50A Prime и имеет номер модели RMX3516. Из многочисленных сертификатов, которые он уже прошел, мы можем собрать воедино некоторые подробности о нем. Narzo 50A Prime будет иметь боковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и аккумулятор емкостью 4890 мАч с функцией быстрой зарядки 18 Вт.

Телефон имеет размеры 164,3 х 75,6 х 8,15 мм и весит 193 г. Он будет работать под управлением Android 11 с пользовательским интерфейсом Realme. Поскольку он уже некоторое время активно получает сертификаты, предполагается, что его запуск произойдет в ближайшее время, и в этом случае мы ожидаем увидеть более полную информацию в ближайшем будущем.
Комментарии и отзывы Realme Narzo 50A Prime
Глобальный Redmi Note 11 Pro+ готов к выходу…
Глобальный Redmi Note 11 Pro+ готов к выходуВ базе данных Google Play Console обнаружилось упоминание глобальной версии смартфона Redmi Note 11 Pro+ …
Apple продала больше всего смартфонов 5G по всему миру…
Apple продала больше всего смартфонов 5G по всему мируСогласно последнему отчету Strategy Analytics , чемпионом в мировой гонке поставок смартфонов 5G в третье…
Samsung Galaxy S21 5G продают за 300 долларов…
Samsung Galaxy S21 5G продают за 300 долларовРекомендованная цена смартфона Samsung Galaxy S21 5G в США составляет 800 долларов, однако сейчас в рамка…
Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленна…
Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленнаЕсли вы следили за творчеством Caviar, то знаете, что основатель является поклонником роскошных часов. Ес…
Поддержанный Huawei nova 5 Pro 4G оценен в $235…
Поддержанный Huawei nova 5 Pro 4G оценен в $235Мы уже писали о том, что компания Huawei начала продавать в Китае бывшие в употреблении смартфоны Huawei …
OnePlus Nord 2 CE оценен в 400 долларов …
OnePlus Nord 2 CE оценен в 400 долларов Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Nord 2 CE, которая появится в е…
iPhone 14 получит 8 ГБ ОЗУ…
iPhone 14 получит 8 ГБ ОЗУПо словам Джеффа Пу, аналитика Haitong International Securities, у iPhone 14 Pro и Pro Max в следующем го…
Samsung Galaxy S20 FE 5G доступен со скидкой в $200…
Samsung Galaxy S20 FE 5G доступен со скидкой в $200Сетевые источники сообщают о том, что позапрошлогодний субфлагман Samsung Galaxy S20 FE 5G продают с боль…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor