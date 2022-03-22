Realme Narzo 50A Prime оценен в 125 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme Narzo 50A Prime, которая оценена в 125 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 140 долларов за 4/128 ГБ. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T612, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 11, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт зарядки через интерфейс USB-C, боковым дактилоскопическим сенсором и 3,5-мм гнездом для наушников.

Комментарии и отзывы Realme Narzo 50A Prime
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