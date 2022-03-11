Realme Narzo 50A Prime поступит в продажу 22 марта

Серия Realme Narzo 50 в настоящее время включает три смартфона — Narzo 50, Narzo 50i и Narzo 50A. Сегодня стало известно о четвертой версии Narzo 50A Prime. Realme еще не детализировала технические характеристики Narzo 50A Prime, но компания подтвердила, что смартфон будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и тройной камерой на задней панели с 50-мегапиксельной камерой.

Изображение, опубликованное индонезийским отделением Realme на официальном веб-сайте, также показывает варианты дизайна и цвета Narzo 50A Prime. Смартфон оснащен дисплеем с вырезом и плоскими рамками. У него есть кнопка питания на правой стороне, которая, вероятно, будет использоваться как сканер отпечатков пальцев. Внизу расположился порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и динамик. Ожидается, что Narzo 50A Prime будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, зарядкой 18 Вт и пользовательским интерфейсом Realme 2.0 на базе Android 11.