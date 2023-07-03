Realme Narzo 60 5G показали на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал официальные изображения и подробные характеристики смартфона Realme Narzo 60 5G, официальный релиз которого ожидается 6 июля. Итак, аппарат получит дизайн в стиле Realme 11 5G с кожаной тыльной панелью, плоский 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 7-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6020, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

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