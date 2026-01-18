Realme Neo 8 показали на живых фото

Профильное издание ITHome опубликовало живые фото смартфона Realme Neo 8, который будет представлен уже 22 января. Снимки подтверждают стеклянную тыльную панель с эффектом прозрачности и тиснением, настраиваемую RGB-подсветку рядом с тройной основной камерой, массу 217 граммов и толщину 8,3 мм.

Ранее сам производитель подтвердил наличие экрана Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, частотой обновления 165 Гц, локальной пиковой яркостью 6500 нит, яркостью на солнце 3800 нит и ручной пиковой яркостью 1000 нит, 103% покрытием цветовой палитры, чипом Magic Touch, частотой дискретизации касаний до 3800 Гц, защитой зрения Green Field и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, подэкранного ультразвукового 3D-датчика отпечатков пальцев и 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает 3,85 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.

