Realme Neo 8 получит АКБ емкостью более 8000 мАч

Известный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Realme Neo 8, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат оснастят корпусом с металлической рамкой, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью более 8000 мАч. Остальные параметры и дата выхода пока не раскрываются.

Напомним, что в прошлом месяце были представлены флагманские модели Realme GT 8 и GT 8 Pro. Последний имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, дополнительный графический чип R1, систему охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², тройную основную камеру RICOH GR с модулями на 50 Мп (оптика с пятислойным покрытием и оптической стабилизация), 200 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3136:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым дактилоскопом, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
