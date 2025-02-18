Realme Neo7 SE показали на рендерах

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Neo7 SE состоится в Китае уже 25 февраля. Также производитель раскрыл дизайн устройства и некоторые технические характеристики. Отметим плоский экран, сдвоенную основную камеру и красную кнопку питания. В качестве аппаратной основы выступит 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8400-Max с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP7. Цена смартфона не превысит 275 долларов.

Ранее сообщалось о наличии до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти, 6,78-дюймового экрана AMOLED с разрешением 1.5K, фронтальной камеры на 16 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также батареи ёмкостью 7000 мАч.
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