Realme Neo7 SE получит аккумулятор на 7000 мАч

В базе данных TENAA появились фотографии и подробные характеристики смартфона Realme Neo7 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым дисплей AMOLED с разрешением 2780:1264 точек (формат 1.5K), селфи-камеру на 16 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, корпус с габаритами 162,53:76,27:8,56 мм и массой 212 граммов, а также подтвержденный ранее 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7.