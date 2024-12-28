Realme Neo7 получит лимитированное издание

Компания Realme объявила, что 3 января в Китае будет представлено лимитированное издание смартфона Realme Neo 7. Новинка будет посвящена местному фэнтезийному сериалу A Portrait of Jianghu: Bad Guys. Производитель пока не опубликовал ни изображений «лимитки», ни характеристик, ни цены.

Напомним, что представленный пару недель назад Realme Neo7 оснащается 6,78-дюймовым 8T LTPO OLED-экраном BOE S2 с разрешением 2780:1264 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и частотой дискретизации касания 2600 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, системой охлаждения на 7700 мм², ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
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