Realme Note 50 оценен в 6 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу бюджетный смартфон Note 50, который был представлен на международном рынке в начале этого года. Новинка оценена в 6 и 8 тысяч рублей за версии с 3/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя слотами для карт SIM и отдельным слотом для карт microSD, 3,5-мм аудиоразъемом и предустановленной фирменной оболочкой Realme UI T Edition на основе Android 13.