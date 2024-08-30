Realme Note 60 представлен официально

Компания Realme представила бюджетный смартфон Note 60, который оценен на дебютном индонезийском рынке в 90, 105 и 130 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается корпусом толщиной 7,84 мм и массой 187 грамм, 6,74-дюймовым экраном IPS с разрешением 1600:720 точек, пиковой яркостью 560 нит и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровым процессором UNISOC T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, модемом 4G, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac, 3,5-мм аудиоразъемом, боковым дактилоскопом и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64.

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