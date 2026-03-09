Realme Note 80 оценили в 110 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 80, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP1 (850 МГц) и поддержкой сотовых сетей 4G. Новинка также характеризуется экраном 6,74-дюймлвым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и массой 197 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 110 долларов.