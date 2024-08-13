Realme P2 Pro 5G получит 12 ГБ ОЗУ

В сети появились подробности о смартфоне Realme P2 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в конфигурациях с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также сообщается о расцветках Chameleon Green и Eagle Grey.

Напомним, что выпущенный в апреле этого года Realme P1 Pro 5G оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, оперативной памятью LPDDR4x, флэш-памятью UFS 3.1, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 950 нит и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки.