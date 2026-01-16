Realme P4 Power 5G с АКБ на 10000 мАч показали на фото

В сети появились живые фото смартфона Realme P4 Power 5G, который будет представлен в ближайшее время. Главной особенностью грядущей новинки станет аккумулятор, ёмкость которого должна составить 10000 мАч. Производитель подтвердил наличие обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт, технологии обходной зарядки Bypass Charging для снижения тепловыделения и корпуса массой 218 граммов. Судя по фото, смартфон оснастят немного изогнутым дисплеем, тройной основной камерой в квадратном модуле и врезанной селфи-камерой. Подробности об аппаратной основе производитель пока не раскрывает, но скорее всего здесь будет использоваться среднебюджетный процессор.