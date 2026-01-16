Realme P4 Power 5G с АКБ на 10000 мАч показали на фото

В сети появились живые фото смартфона Realme P4 Power 5G, который будет представлен в ближайшее время. Главной особенностью грядущей новинки станет аккумулятор, ёмкость которого должна составить 10000 мАч. Производитель подтвердил наличие обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт, технологии обходной зарядки Bypass Charging для снижения тепловыделения и корпуса массой 218 граммов. Судя по фото, смартфон оснастят немного изогнутым дисплеем, тройной основной камерой в квадратном модуле и врезанной селфи-камерой. Подробности об аппаратной основе производитель пока не раскрывает, но скорее всего здесь будет использоваться среднебюджетный процессор.

Realme GT 8 Pro выйдет в России 2 декабря …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT 8 Pro появится в российской продаже 2 декабря. Это будет…
Из Apple уходит сразу несколько крупных руководителей…
В последние месяцы в высших кругах Apple происходит заметная текучка кадров. После того как в прошлом мес…
Redmi Note 15 4G засветился в сети …
В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружились подробности о смартфоне Redmi Note 15 4G, кото…
iPhone 18 Pro получит необычную фронтальную камеру…
До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по стандартному графику Apple остаётся меньше года, и сегодня…
Складной iPhone Fold решили перенести на 2027 год…
Долгожданный складной iPhone от Apple, о котором ходят слухи уже несколько лет, может появиться позже, че…
Глобальную версию Redmi Note 15 Pro+ 5G оценили в $550…
Компания Xiaomi выпустила в Европе смартфоны Note 15 5G, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G. Первым рынком …
Представлен смартфон Bigme HiBreak S с E ink-экраном…
Компания Bigme пополнила ассортимент смартфонов моделью HiBreak S с дисплеем E Ink, который выйдет в цвет…
HONOR Magic 8 Pro Air показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первые живые фото смартфона HONOR Magic 8 Pro Air, котор…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor