Realme P4X 5G получит 45-Вт зарядку

Напомним, что летом был выпущен смартфон Realme P4 5G, который имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, 6,77-дюймовый экран HyperGlow AMOLED с разрешением 2392:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OV50D40) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой зарядки и модем 5G.