Realme P4X 5G получит 45-Вт зарядку

Компания Realme объявила, что в ближайшее время состоится релиз смартфона P4X 5G. Производитель подтвердил наличие системы охлаждения VC, поддержки 90 к/с в режиме GT, поддержки 45-Вт проводной и обратной зарядок. Ранее благодаря базе Google Play Console стало известно о 8 ГБ оперативной памяти, однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 или Dimensity 7400, экране с разрешением 1080:2400 пикселей и предустановленной операционной системе Android 15.

Напомним, что летом был выпущен смартфон Realme P4 5G, который имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, 6,77-дюймовый экран HyperGlow AMOLED с разрешением 2392:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OV50D40) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой зарядки и модем 5G.