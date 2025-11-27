Realme P4x 5G получит аккумулятор на 7000 мАч

Компания Realme объявила, что 4 декабря состоится презентация среднебюджетного смартфона P4x 5G. Производитель уже подтвердил наличие экрана с кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2 (производительность в бенчмарке AnTuTu составляет 780000 баллов), до 256 ГБ оперативной памяти, системы охлаждения VC Frostcore площадью 5300 мм², которая снижает температуру чипа до 20 °C, а также серебристой, розовой и зеленой расцветок корпуса.