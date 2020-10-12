Realme Q2 слили в сеть до релиза

Мы уже давно привыкли к тому, что крупные релизы на рынке смартфонов сливают еще до того, как производитель официально расскажет об устройстве. Но иногда сливают даже те гаджеты, которые не особо пользуются популярностью и вроде как к флагманскому сегменту никак не относятся. Например, смартфон Realme Q2 слили в сеть до официального анонса, хотя это далеко не флагманский продукт и не сказать, что производитель пользуется такой же популярностью, как Apple или Samsung, например. Тем не менее устройство слили, а значит, стоит присмотреться к новинке и подождать официального анонса — возможно, инсайдер что-то напутал или ошибся. Для тех, кто хочет продукт среднего класса, это идеальное решение. Ожидаем полноценного анонса.